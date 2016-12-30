Новосибирский городской портал - самая свежая информация городских событий

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Глава Куйбышевского района останется под домашним арестом

Глава Куйбышевского района останется под домашним арестом

Сегодня Куйбышевским районным судом Новосибирской области в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа, обвиняемого в совершении...
Транспортная прокуратура закрывает сайт продающий документы

Транспортная прокуратура закрывает сайт продающий документы

Беловской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства об информации в информационно-коммуникационной сети...
Строители нечаянно сделали государству подарок на миллион

Строители нечаянно сделали государству подарок на миллион

Прокурор Центрального района г. Новосибирска проверил информацию руководителя УФССП России по Новосибирской области о вручении подарка...
Деньги из снега

Деньги из снега

Советский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего Александра Папанова.
Разыскивается мошенник

Разыскивается мошенник

Отделом полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается Савкин Иван Юрьевич 10.05.1982 г.р., уроженец...
ДТП со смертельным исходом

ДТП со смертельным исходом

Сегодня около 14.00 в Тогучинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Аурис» и «Тойота Карина».
Ядерные таблетки впервые появились на свет в Сибири

Ядерные таблетки впервые появились на свет в Сибири

Специалисты госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ «Сибирский химический комбинат» впервые в мире изготовили и поставили заказчику несколько тонн таблеток ядерного топлива из нитрида урана.
Новая молочная ферма открылась на Алтае

Новая молочная ферма открылась на Алтае

В с. Полковниково Косихинского района предприятие им. Г.С. Титова 29 декабря запустило новый скотный двор мощностью 120 голов, сообщает краевая аграрная газета «Алтайская нива».
Омский агропром. Итоги 2016

Омский агропром. Итоги 2016

В 2016 году восемь крупных проектов реализованы в агропромышленном комплексе Омской области, большинство из которых - в сфере животноводства
Алтайский край запустил новый комбикормовый завод

Алтайский край запустил новый комбикормовый завод

В селе Новоберёзовка Тальменского района был запущен современный комбикормовый завод проектной мощностью 5 тонн в час.
Новый Дар уже подарил ребенка

Новый Дар уже подарил ребенка

22 декабря в Барнауле начал свою работу новый Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР». Сегодня здесь родился первый ребенок. Ее зовут Машенька, вес — 3,6 кг.
Алтайские пробиотики делают первые шаги

Алтайские пробиотики делают первые шаги

Пилотную линию по производству пробных партий нового пробиотика запустили в среду на базе инжинирингового центра «Промбиотех» Алтайского государственного университета (АлтГУ).
Они варят варенье даже из шишек

Они варят варенье даже из шишек

Главный технолог предприятия Игорь Савельев показал, как сегодня на предприятии «КЕДР ЭКСПОРТ» проходит процесс превращения шишки в чистый продукт высочайшего качества премиум-класса.
Ядерные таблетки впервые появились на свет в Сибири
Ядерные таблетки впервые появились на свет в Сибири
Новая молочная ферма открылась на Алтае
Новая молочная ферма открылась на Алтае
Омский агропром. Итоги 2016
Омский агропром. Итоги 2016
Алтайский край запустил новый комбикормовый завод
Алтайский край запустил новый комбикормовый завод
Новый Дар уже подарил ребенка
Новый Дар уже подарил ребенка
Алтайские пробиотики делают первые шаги
Алтайские пробиотики делают первые шаги
Они варят варенье даже из шишек
Они варят варенье даже из шишек
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Оборудуйте пожалуйста игровую площадку

5 дней назад
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Ждем когда улица будет заасфальтирована

5 дней назад
Необходимо асфальтирование ул. 5-го Декабря

Нужна замена светильников

5 дней назад
На нашей улице 5-го Декабря давно не проводили ремонт...

Большая проблема внутриквартальных территорий

15 дней назад
Когда будет выполнено комплексное благоустройство...

Приведите в порядок межквартальные территории

15 дней назад
Срочно необходимо выполнение комплексного благоустройства...
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Отдых в Новосибирске: интеллектуальный отрыв
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